Российский автомобиль сильно повредил капот.

Пьяный водитель в Купчино врезался в столб, уезжая от полиции. О происшествии рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". На перекрестке Софийской улицы и Белы Куна водитель автомобиля "Лада" был в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции.

На снимке с места происшествия видно, как российский автомобиль сильно повредил капот.

Опять пьяный пытался скрыться от патруля ГИБДД. Не получилось. Автомобиль принял столб на перекрёстке Софийской и Белы Куна. А затейник с разбитым лицом в последнем экипаже – написали очевидцы в группе.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет мужчину, прострелившего оппоненту плечо у станции "Кавголово". Между мужчинами завязался конфликт и драка.

Фото: vk.com/spb_today