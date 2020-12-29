Полиция ищет мужчину, прострелившего оппоненту плечо у станции "Кавголово"

Между мужчинами завязался конфликт и драка.

Утром 22 января в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма из местной больницы: к медикам привезли жителя Мурино с огнестрельным ранением правого плеча. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее мужчина заявил о том, что вечером 21 числа в него выстрелил малознакомый человек. Как выяснилось, около 20.30 пострадавший сел в "Мерседес" к этому гражданину на Привокзальной площади, но, подъехав к железнодорожной станции "Кавголово", мужчины рассорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой водитель выстрелил в оппонента из пистолета и скрылся. Сам пострадавший позвонил супруге и попросил вызвать скорую помощь, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело, стрелка разыскивают.

Ранее мы рассказывали, как в Кингисеппе хозяева маленькой собаки выбросили ее в пакете из окна.

Фото: Piter.TV