Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве

В прокуратуре города рассказали о ДТП с пострадавшим.

Нетрезвый мужчина без водительских прав за рулём автомобиля из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел на Веневской улице в российской столице. В результате пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы прокуратуры Москвы. Специалисты опубликовали в социальных сетях видеозапись с моментом ДТП. В кадре видно, что мальчик первым вступил на переход, в то время как его мать осталась немного позади. В этот момент машина на большой скорости сбила человека.

...Совершил наезд на малолетнего ребенка. По предварительной информации, водитель был лишен права управления транспортным средством и на момент ДТП находился в состоянии опьянения. пресс-служба Прокуратуры по столицы

В ДТП на КАД с участием грузовика Росгвардии есть погибшие.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы