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Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве

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В прокуратуре города рассказали о ДТП с пострадавшим.

Нетрезвый мужчина без водительских прав за рулём  автомобиля из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел на Веневской улице в российской столице. В результате пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы прокуратуры Москвы. Специалисты опубликовали в социальных сетях  видеозапись с моментом ДТП. В кадре видно, что мальчик первым вступил на переход, в то время как его мать осталась немного позади. В этот момент машина на большой скорости сбила человека.

...Совершил наезд на малолетнего ребенка. По предварительной информации, водитель был лишен права управления транспортным средством и на момент ДТП находился в состоянии опьянения.

пресс-служба Прокуратуры по столицы

В ДТП на КАД с участием грузовика Росгвардии есть погибшие.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: гибдд, дети, дтп, москва, пострадал ребенок
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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