В Петербурге будут судить водителя, по вине которого погиб таксист

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и мчал на скорости 100 км/ч.

Сестрорецкий районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Эльдара Каримова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 13 июля Каримов сел за руль Subaru Impreza в состоянии алкогольного опьянения. Мчась на скорости 100 км/ч, он врезался в стоящий на светофоре автомобиль такси Hyundai Solaris. От полученных травм 22-летний таксист скончался на месте происшествия.

Состояние опьянения Каримова было 0,526 мг/литр.

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