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В Петербурге будут судить водителя, по вине которого погиб таксист
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva

В Петербурге будут судить водителя, по вине которого погиб таксист

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Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и мчал на скорости 100 км/ч.

Сестрорецкий районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Эльдара Каримова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 13 июля Каримов сел за руль Subaru Impreza в состоянии алкогольного опьянения. Мчась на скорости 100 км/ч, он врезался в стоящий на светофоре автомобиль такси Hyundai Solaris. От полученных травм 22-летний таксист скончался на месте происшествия.

Состояние опьянения Каримова было 0,526 мг/литр.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, нарушение пдд, смерть по неосторожности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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