Пьяный водитель "Audi" повредил пять легковушек в Выборгском районе

Мужчину госпитализировали.

В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно об аварии в Выборгском районе Петербурга, недалеко от пересечения улиц Сикейроса и Есенина. Нетрезвый водитель "Audi" сильно повредил 5 припаркованных автомобилей. Об этом жители района рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы также отметили, что в машине пьяного водителя виднелось множество бутылок водки, а сам он находился без сознания до прибытия скорой. Медики привили мужчину в чувства и госпитализировали в ближайшую больницу.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

Ранее мы писали, что появилось видео момента ДТП на Загородном. Пешехода сбила "скорая".

Видео: vk.com/spb_today