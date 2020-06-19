Пьяный виновник ДТП в Лужском районе сбежал,не дождавшись приезда ДПС

Свидетели не смогли задержать злоумышленника.

В четверг, 18 июня, в деревне Желцы Лужского района нетрезвый мужчина спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. Сотрудникам ДПС удалось опознать злоумышленника. Об этом сообщило издание "Мегаполис".

По информации очевидцев, авария произошла примерно в 9:40. Нарушитель, управлявший серебристым Mitsubishi Pajero Sport с госномером О421ТК47, не представил преимущество автомобилю Suzuki при выезде на главную дорогу. В результате произошло столкновение: владелица протараненного авто не пострадала.

При общении с нарушителем свидетели заметили явные признаки опьянения. Попытка задержать его самостоятельно не увенчалась успехом – мужчина надавил на газ и уехал в сторону Толмачёво до приезда ГИБДД.

Инспекторам предоставили фото и видео, по которым удалось опознать беглеца: он уже был замечен в других ДТП на территории города. Кроме того, не исключается, что нарушитель является чиновником.

Потерпевшая просит содействия у других автовладельцев: возможно, что видеорегистаторы проезжающих машин зафиксировали происшествие.

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Фото: Мегаполис