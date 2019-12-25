Пьяный телефонный террорист получил условный срок за "бомбу" в больнице

Мужчина позвонил в службу "112" и заявил о заминировании учреждения.

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил почти к двум годам условно горожанина Павла Цейко, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Об этом сообщили 25 июня в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд выяснил, что 19 января нетрезвый Цейко решил похулиганить и позвонил в службу "112" с мобильного телефона, заявив оператору, что в здании городской больницы №14 заложена бомба. Кроме того, мужчина рассказал о намерениях совершить массовое убийство медицинского персонала больницы. К счастью, угрозы оказались беспочвенными – проверка не выявила в здании ничего опасного.

В суде Цейко полностью признал свою вину.

Ранее мы писали, что оправдательный приговор инструкторов с Сямозера, где погибли дети, отменил суд.

Фото: Piter.TV