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Пьяный сахалинец прокатил несовершеннолетнюю на капоте и переехал ее
Сегодня, 9:16
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MShaffter

Пьяный сахалинец прокатил несовершеннолетнюю на капоте и переехал ее

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Характер травм не уточняется.

На Сахалине пьяный водитель уронил с капота несовершеннолетнюю и наехал на нее.

"Сахалин.Инфо" сообщает, что около 3 часов ночи 18 июля 28-летний водитель на 16 километре Охотское — Мальково катал 16-летнюю девушку на капоте машины. В какой-то момент девушка упала, и машина совершила наезд на несовершеннолетнюю. В результате ДТП девушка получила травмы. Характер травм не уточняется. 

Как удалось установить, 28-летний водитель "Тойоты" был в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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