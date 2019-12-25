Пьяный сахалинец прокатил несовершеннолетнюю на капоте и переехал ее

Характер травм не уточняется.

На Сахалине пьяный водитель уронил с капота несовершеннолетнюю и наехал на нее.

"Сахалин.Инфо" сообщает, что около 3 часов ночи 18 июля 28-летний водитель на 16 километре Охотское — Мальково катал 16-летнюю девушку на капоте машины. В какой-то момент девушка упала, и машина совершила наезд на несовершеннолетнюю. В результате ДТП девушка получила травмы. Характер травм не уточняется.

Как удалось установить, 28-летний водитель "Тойоты" был в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Piter.TV