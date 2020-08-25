Пьяный петербуржец выстрелил бывшей жене в руку на Плесецкой

Этим же вечером мужчина был задержан на улице Уточкина у дома №1.

Накануне вечером, 27 ноября, на Плесецкой в доме №10 пьяный мужчина избил, а затем выстрелил бывшей жене в руку. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Как рассказали в МВД, в полицию обратилась соседка, которая сообщила о пьяной ссоре бывших супругов. На место инцидента оперативно прибыли полицейские и установили, что 34-летний мужчина в ходе конфликта агрессивно себя вел. После выстрела в 36-летнюю экс-супругу мужчина скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали с открытой раной левого предплечья.

Этим же вечером мужчина был задержан на улице Уточкина у дома №1. Его поместили под стражу и составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пистолет на данный момент не найден.

Ранее в аварии на автодороге "Лодейное Поле - Будогощь" погибла пенсионерка. Иномарка "Фольксваген Джетта" вылетела на полосу встречного движения и врезалась в "Тойоту".

Фото: Piter.tv

