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Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры на Лабораторном проспекте
Сегодня, 9:40
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Alena_Zinovieva

Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры на Лабораторном проспекте

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У него изъяли охолощенный автомат и 15 патронов.

В четверг, 25 марта, в Калининском районе Петербурга задержали 44-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения решил пострелять из окна своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась петербурженка. Она заявила, что видела, как незнакомец стрелял из окна дома №20 на Лабораторном проспекте. У задержанного нашли охолощенный автомат и 15 патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что охранник парковки прострелил ногу водителю на Маршала Жукова.

Фото: Piter.TV

Теги: автомат, стрельба
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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