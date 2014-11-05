Пьяный петербуржец получил штраф 220 тысяч рублей за угон каршеринга

Осужден пьяный угонщик каршеринга.

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый без прав на управление транспортом на 1,5 года в состоянии опьянения, воспользовавшись чужим аккаунтом неправомерно завладел каршеринговым автомобилем, после чего, двигаясь по Зеленогорскому шоссе, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Мужчина приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге грузовик не опустил кузов и "встал на дыбы".

Фото: Piter.TV