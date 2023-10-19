В Петербурге грузовик не опустил кузов и "встал на дыбы"

Авария случилась у моста на развязке Витебского и Дунайского проспектов.

В ночь на четверг, 19 октября, в Московском районе Петербурга случилось ДТП с участием самосвала. Большегруз "встал на дыбы", зацепившись кузовом о строительный мост. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария случилась у моста на развязке Витебского и Дунайского проспектов. Очевидцы предполагают, что водитель самосвала забыл опустить кузов, поэтому протаранил пролёт.

После происшествия машины выстроились в пробку в районе Купчино.

Ранее мы сообщили о том, что около 13-ти машин оказались в кювете на трассе "Сортавала" из-за гололёда.

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