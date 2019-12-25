Пьяный петербуржец получил домашний арест за стрельбу в подростка

Инцидент произошел на Парковой улице, подростку повезло остаться невредимым.

Житель Петербурга проведет ближайшие два месяца под домашним арестом из-за конфликта с несовершеннолетним. Такое решение принял Петродворцовый районный суд, рассмотрев ходатайство следствия. Информация об этом поступила из объединенной пресс-службы судебной инстанции города.

События, ставшие поводом для разбирательства, развернулись 13 марта. Находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по Парковой улице, мужчина применил оружие. Он произвел выстрел из пневматического пистолета в сторону 16-летнего подростка. По счастливой случайности молодой человек не пострадал, отделался лишь сильным испугом.

Правоохранители задержали стрелявшего 15 марта. В тот же день ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России. Данная статья квалифицирует деяние как хулиганство, совершенное с применением оружия.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его адвокат ходатайствовали о более мягкой мере пресечения. Они просили ограничиться подпиской о невыезде и обязательством являться по вызовам. Однако суд счел доводы защиты неубедительными и принял иное решение. Фигуранта поместили под домашний арест. Срок ограничения свободы установлен до 14 мая 2026 года.

