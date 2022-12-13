Пьяный пенсионер ударил ножом своего друга

На улице Олеко Дундича в доме № 70 пьяный мужчина превратил домашнюю посиделку в поножовщину. Пенсионер ударил ножом своего приятеля.
По информации Piter.tv, инцидент произошел 14 апреля. Пострадавший скончался на месте случившегося до прибытия медиков. Добавим, что убитому было всего 58 лет.
Правоохранители задержали подозреваемого в его собственной квартире. Полицейские завели уголовное дело. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Ломоносове школьницу изнасиловал друг ее отчима.
Фото: Piter.tv
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