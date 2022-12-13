В Ломоносове школьницу изнасиловал друг ее отчима

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он имеет четыре судимости, недавно вышел из колонии строгого режима.

В Петродворцовом районе извращенец совращал 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел в Ломоносове на улице Победы, когда девочка пришла в гости к приятелю своего отчима.

По информации Piter.tv, 43-летний мужчина подозревается в изнасиловании ребенка. Пострадавшая самостоятельно обратилась в полицию.

Добавим, что школьница растет в неблагополучной семье. На учете в ОДН подросток не состоит.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он имеет четыре судимости, недавно вышел из колонии строгого режима.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: жителя Невского района подозревают в совращении трех детсадовцев.

Фото: Pexels