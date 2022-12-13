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В Ломоносове школьницу изнасиловал друг ее отчима
Сегодня, 11:55
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В Ломоносове школьницу изнасиловал друг ее отчима

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Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он имеет четыре судимости, недавно вышел из колонии строгого режима.

В Петродворцовом районе извращенец совращал 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел в Ломоносове на улице Победы, когда девочка пришла в гости к приятелю своего отчима. 

По информации Piter.tv, 43-летний мужчина подозревается в изнасиловании ребенка. Пострадавшая самостоятельно обратилась в полицию. 

Добавим, что школьница растет в неблагополучной семье. На учете в ОДН подросток не состоит.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он имеет четыре судимости, недавно вышел из колонии строгого режима.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: жителя Невского района подозревают в совращении трех детсадовцев.

Фото: Pexels

 

Теги: изнасилование, ломоносов, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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