В Петербурге задержали двух тувинцев, ударивших прохожего ножом

Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 1 марта в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации безработного мужчины с многочисленными травмами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего увезли в больницу от дома №94 на набережной Обводного канала. Известно, что на него напали с ножом.

По подозрению в совершении преступления задержали двух жителей Республика Тыва. У потерпевшего диагностировали колото-резанное ранение правой верхней части грудной клетки, сочетанную травму, гепатит "Б". Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Видеонаблюдение по указанному адресу отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъят нож.

Ранее мы писали, что петербуржцу проломили череп в драке из-за парковки на Жуковского.

Фото: Piter.TV