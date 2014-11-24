Пьяный мужчина выкинул собаку с восьмого этажа на Московском шоссе

Животное погибло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром субботы, 24 июня, в петербургскую полицию поступило сообщение о том, что житель Пушкинского района выбросил собаку с высоты восьмого этажа из своей квартиры на Московском шоссе. Животное не выжило. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Было установлено, что 30-летний живодёр был нетрезв. Его задержали и доставили в полицейский участок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники МЧС в Петербурге спасли малыша, сидевшего в проеме окна на пятом этаже.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)