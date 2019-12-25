Нетрезвый петербуржец устроил стрельбу на Большеохтинском проспекте

Хулиган наставил охотничье оружие на троих местных жителей.

В минувшую среду, 24 июня, в полицию позвонил житель дома на улице Тарасова в Петербурге и рассказал, что у дома №18 по Большеохтинскому проспекту некий мужчина стреляет из ружья. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция задержала подозреваемого в стрельбе нетрезвого петербуржца. В отношении 42-летнего хулигана составили административный протокол, у мужчины изъяли охотничье гладкоствольное ружьё. Также полицейские получили заявления от троих других местных жителей: по их словам, пьяный хулиган наставил на них ружье и потом выстрелил в воздух.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что у Муринского кладбища неизвестный оглушил женщину камнем и ограбил ее.

Фото: pixabay