Пьяный мужчина сорвался с водосточной трубы на Космонавтов

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мужчина пытался попасть в квартиру петербурженки по водосточной трубе, но сорвался с нее и получил серьезные травмы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

23-го августа в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала о том, что к ней в квартиру ломится посторонний мужчина. На место прибыл отряд полиции. Правоохранители установили, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения поднимался по водосточной трубе на уровне 3 этажа, но упал вниз. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанилидзе.

29-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, его поместили в шоковую реанимацию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с четвертого этажа выпала женщина на улице Стахановцев.

Фото: pixabay.com