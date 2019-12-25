  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяный мужчина сорвался с водосточной трубы на Космонавтов
Сегодня, 10:14
74
nadezhda_sib

Пьяный мужчина сорвался с водосточной трубы на Космонавтов

0 0

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мужчина пытался попасть в квартиру петербурженки по водосточной трубе, но сорвался с нее и получил серьезные травмы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

23-го августа в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала о том, что к ней в квартиру ломится посторонний мужчина. На место прибыл отряд полиции. Правоохранители установили, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения поднимался по водосточной трубе на уровне 3 этажа, но упал вниз. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанилидзе. 

29-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, его поместили в шоковую реанимацию. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с четвертого этажа выпала женщина на улице Стахановцев.

Фото: pixabay.com

Теги: водосточная труба, госпитализация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии