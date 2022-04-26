Пьяный мужчина избил 20-летнюю девушку в маршрутке в Красном селе

Врачи диагностировали ей сотрясение мозга и отправили к неврологу.

Во вторник, 26 апреля, в маршрутке №445 пьяный мужчина напал на петербурженку. Он несколько раз ударил ее по голове, рассказывают очевидцы в группе Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел накануне около полудня. Пьяный мужчина упал на девушку, а когда она попыталась освободиться и начала отталкивать его, то злоумышленник дважды ударил ее по голове.

Водитель автобуса заступился за пострадавшую и вытащил мужчину на улицу. Девушка приехала в Красное село и почувствовала себя плохо. После этого вместе с родителями она отправилась в трамвпункт. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга и отправили к неврологу.

Ранее мы писали, что из-за разрушения пляжа в Репино администрация Курортного района обратится в полицию. Работы не были согласованы. ГАТИ добавила, что составляет документы по самовольному производству работ.

Видео: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село