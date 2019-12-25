Из-за разрушения пляжа в Репино администрация Курортного района обратится в полицию

Работы не были согласованы. ГАТИ добавила, что составляет документы по самовольному производству работ.

Во вторник, 26 апреля, стало известно, что администрация курортного района намерена обратиться в природоохранную прокуратуру после зафиксированных накануне незаконных работ на берегу Финского залива. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службе района.

В пресс-службе уточнили, что работы не были согласованы. ГАТИ добавила, что составляет документы по самовольному производству работ. Отметим, что фигуранта пока не называют.

Участок водоохраняемой зоны граничит с территорией, на которой расположена event-площадка Majestic — проект компании Live Group. Сейчас на пляже нет специальной техники.

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Фото: Piter.tv

