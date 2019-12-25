Пьяный маляр избил 17-летнюю уфимку в ремонтируемой квартире в Кировске

Девушка, получившая закрытую черепно-мозговую травму, впала в кому.

Вечером 18 марта в полицию поступило сообщение от 31-летнего жителя Липецкой области. Мужчина заявил, что в целях самообороны ударил 17-летнюю девушку. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция по горячим следам задержала пьяного маляра-рабочего, оставившего заявку. Выяснилось, что в ремонтируемой квартире по Набережной улице в Кировске мужчина внезапно поссорился с юной помощницей по работам, 17-летней неучащейся жительницей Уфы. Злоумышленник сильно избил девушку руками.

Парой часов позднее полиция получила телефонограмму из Шлиссельбургской больницы: уфимку госпитализировали в состоянии комы с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, задержанного поместили в изолятор.

Ранее в Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка.

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