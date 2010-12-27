Пьяные супруги устроили разборки со стрельбой в парадной на Планерной

За женщину заступился знакомый, который около пяти раз выстрелил обидчику по ногам.

Утром 23 декабря в полицию Приморского района поступила информация о стрельбе в парадной дома №69 на улице Планерной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что между супругами произошла ссора на почве изрядно выпитой порции алкоголя. Пара вышла на лестничную площадку и начала там громко выяснять отношения. Испугавшись агрессии мужа, женщина вернулась в квартиру и закрыла дверь изнутри. После она позвонила своему знакомому, который через некоторое время приехал и около пяти раз выстрелил из травмата по ногам обидчика.

Пострадавший от помощи медиков отказался. По факту случившегося проводится проверка. Стрелок скрылся в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают злоумышленника, выстрелившего в шею мужчине.

Фото: Piter.TV