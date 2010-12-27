В Петербурге разыскивают злоумышленника, выстрелившего в шею мужчине

Стрельба произошла на улице Вавилова.

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в местного жителя.Инцидент произошел около 19:15 вечера 22 декабря. В Калининском районе города, по улице Вавилова злоумышленник выстрелил в шею жертве. По предварительной информации от пресс-службы МВД по региону, в руках у преступника находился травматический пистолет.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Очевидцы объяснили, что стрельба произошла из-за конфликта. Первым свидетелем событий стал автомобилист. Он заметил, что мужчина держится за горло и нетвердо держится на ногах. Жертва смогла объяснить, что ее ранили. По его словам, конфликт начался в автобусе. Пострадавший не смог заплатить за проезд. Кондуктор разбираться не стал, но одному из пассажиров такая ситуация не понравилась.

Известно, что стрелявший был лысым. Полиция проводит оперативные мероприятия по поиску и задержанию подозреваемого.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы увидели Бэтмена в центре города.

Фото: Piter.tv

