Пьяный клиент разбил два монитора в магазине электронной техники на Савушкина

Дебошира передали полиции.

Вечером 19 января магазин цифровой и бытовой техники в ТРК на улице Савушкина пострадал после визита нетрезвого клиента. Как рассказали в пресс-службе УВО, мужчина пришел в салон по вопросу, связанному с возвратом ранее купленного товара.

Клиент вел себя шумно и вызывающе, не реагировал на замечания персонала, а потом пустился во все тяжкие и разбил в торговом зале два монитора. Сотрудники магазина сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, и к объекту прибыли бойцы Росгвардии. Дебошира задержали и передали полиции. Сам магазин понес ущерб в 54 900 рублей.

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Фото: рixabay