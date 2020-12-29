Пьяный клиент разбил два монитора в магазине электронной техники на Савушкина

Вечером 19 января магазин цифровой и бытовой техники в ТРК на улице Савушкина пострадал после визита нетрезвого клиента. Как рассказали в пресс-службе УВО, мужчина пришел в салон по вопросу, связанному с возвратом ранее купленного товара.
Клиент вел себя шумно и вызывающе, не реагировал на замечания персонала, а потом пустился во все тяжкие и разбил в торговом зале два монитора. Сотрудники магазина сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, и к объекту прибыли бойцы Росгвардии. Дебошира задержали и передали полиции. Сам магазин понес ущерб в 54 900 рублей.
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Фото: рixabay
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