Пьяный хулиган задержан за стрельбу в Киришах

Пострадал местный житель.

Нетрезвый житель Киришей устроил стрельбу из травмата: пострадал 22-летний молодой человек. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие произошло рядом с домом по Волховской набережной, куда оперативно прибыли сотрудники полиции. Пострадавший получил медецинскую помощь, он отправлен на амбулаторное лечение.

Злоумышленник может предстать перед судом по статье "Хулиганство". На данный момент его поместили под обязательство о явке.

Ранее мы рассказали о том, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

Фото: Piter.TV