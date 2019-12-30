Пьяный хулиган палил из охотничьего ружья в Веселом Поселке

В результате стрельбы никто не пострадал.

В Невском районе задержали хулигана, устроившего стрельбу на улице. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Сообщение о человеке, стреляющим из ружья, поступило в полицию в воскресенье в половине седьмого утра. Во дворе дома 9/2 по проспекту Большевиков был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 34-летний неработающий житель Кудрово.

У мужчины изъяли охотничье ружье, на которое у него есть разрешение, пистолет ВПО-501 в разобранном состоянии), 10 гильз калибра 12 мм и 25 патронов. Из-за стрельбы никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее петербуржец открыл стрельбу на проспекте Культуры.

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