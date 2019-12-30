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Петербуржец открыл стрельбу на проспекте Культуры
Сегодня, 12:40
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Arinablinova

Петербуржец открыл стрельбу на проспекте Культуры

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ночью, в субботу, 12 января, обеспокоенная  женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила, что услышала  у дома на проспекте Культуры, 21/1 шум и выстрелы.

Когда сотрудники правопорядка приехали на место выяснилось, что стрельбой закончился конфликт двух мужчин. В результате был задержан  32-летний, ранее судимый за убийство житель города.  В пострадавшего он стрелял из газового пистолета.

Раненый мужчина был госпитализирован.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Об сообщили в сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее мы писали, что в Купчино произошла "перестрелка" бильярдными шарами.

Фото: pixels

 

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Категории: Лента новостей,

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