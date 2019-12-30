Петербуржец открыл стрельбу на проспекте Культуры

Ночью, в субботу, 12 января, обеспокоенная женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила, что услышала у дома на проспекте Культуры, 21/1 шум и выстрелы.
Когда сотрудники правопорядка приехали на место выяснилось, что стрельбой закончился конфликт двух мужчин. В результате был задержан 32-летний, ранее судимый за убийство житель города. В пострадавшего он стрелял из газового пистолета.
Раненый мужчина был госпитализирован.
На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Об сообщили в сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее мы писали, что в Купчино произошла "перестрелка" бильярдными шарами.
Фото: pixels
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