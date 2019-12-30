Петербуржец открыл стрельбу на проспекте Культуры

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ночью, в субботу, 12 января, обеспокоенная женщина обратилась в правоохранительные органы и заявила, что услышала у дома на проспекте Культуры, 21/1 шум и выстрелы.

Когда сотрудники правопорядка приехали на место выяснилось, что стрельбой закончился конфликт двух мужчин. В результате был задержан 32-летний, ранее судимый за убийство житель города. В пострадавшего он стрелял из газового пистолета.

Раненый мужчина был госпитализирован.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Об сообщили в сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее мы писали, что в Купчино произошла "перестрелка" бильярдными шарами.

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