В Купчино произошла "перестрелка" бильярдными шарами

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Местные жители рассказали Piter.tv детали происшествия, которое случилось в ночь на 4 января. По их словам, в бильярдном клубе на Купчинской улице произошла потасовка, в которой пострадали люди. К зданию приезжала машина скорой помощи. По данным "Фонтанки", скорая помощь забрала 31-летнего мужчину с гематомами, черепно-мозговой травмой, сломанным носом и ушибом мозга.

Позже стало известно, что двое посетителей клуба устроили побоище и кидались бильярдными шарами по всему залу. Охране их успокоить не удалось, пришлось вызвать полицию. В зале после побоища оказался сломан кий и предметы обстановки, а 25-летнего зачинщика драки удалось задержать чуть позже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что кошку в переноске оставили в подъезде дома в Мурино.

Фото: Pixabay