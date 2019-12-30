Злостные правонарушители будут проходить медицинскую реабилитацию.

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение. Данная мера будет применяться к неоднократным нарушителям, замеченных в управлении транспортом. Она же коснется и обычных граждан, находящихся нетрезвыми в общественных местах. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Злостных правонарушителей сначала будут направлять на диагностику и профилактику. Затем их могут обязать пройти медицинскую или социальную реабилитацию. Сейчас УК предусматривает принудительное лечение, но это не касается алкоголизма. Речь идет о тех, у кого после совершения преступления наблюдается психическое расстройство. Из-за последнего нельзя назначить фигуранту наказание или исполнить его.

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