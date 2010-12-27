Пьяные угонщики на внедорожнике врезались в детскую площадку

Полиция разыскивает злоумышленников.

Во вторник, 8 октября, в Приморском районе "горе-угонщики" въехали на внедорожнике в детскую площадку. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Сизова. По словам очевидцев, пьяные угонщики долго не могли уехать с места преступления. Предварительно задев две припаркованные машины, они с разгону влетели в детскую площадку.

Пытаясь выехать со двора задели ещё две машины. А затем сломали ограждение и скамейку на детской площадке. Осмотрев что они наделали, покинули место происшествия сообщает очевидец

К счастью, время для кражи они выбрали ночное, поэтому никто на детской не пострадал. Местные жители экстренно вызвали правоохранителей, но воришкам удалось сбежать.

В настоящее время, полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее мы сообщали о том, что на Свердловской набережной сгорели три автомобиля.

Фото:дтп и чп петербург/вк