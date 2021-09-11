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Пьяные мойщики улиц "помыли" горожан на Невском проспекте

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Виноватых в случившемся обещали наказать.

На Невском проспекте вечером, 10 сентября, горожане "купались" под струями воды из уборочной техники. Выпившие мойщики улиц поливали петербуржцев из шланга. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

В СПб ГУДП "Центр", организации-подрядчике комитета по благоустройству, подтвердили факт случившегося. Сотрудники организации отметили, что вечером на Невском проспекте скапливается большое количество людей, из-за чего уборку проводить трудно. Однако хулиганов пообещали все-таки наказать.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Зольную улицу переименуют и благоустроят.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: мокрые горожане, невский проспект, пьяные мойщики, спб гудп центр
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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