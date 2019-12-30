Два нетрезвых петербуржца выломали дверь Дома детского творчества на Фонтанке

Хулиганов поймали с поличным сотрудники Росгвардии.

Ночью 20 января сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих нетрезвых мужчин, выломавших дверь Дома детского творчества на Фонтанке. Об этом сообщила пресс-служба УВО.Росгвардии по Петербургу и области.

Пьяных хулиганов заметили во время патрулирования района. Выломав дверь дома №32 по набережной реки Фонтанки, мужчины зашли внутрь. Там же их задержали росгвардейцы и передали в отдел полиции.

На данный момент устанавливается сумма причиненного разбойниками ущерба.

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Фото: Piter.TV