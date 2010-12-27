Пьяные авиадебоширы рейса "Ростов - Москва" выпустили в салоне саранчу

Пьяные братья выпустили в салоне саранчу, грубили пассажирам и ударили стюарда.

Два пьяных брата москвича устроили дебош на борту самолета "Ростов - Москва".

Инцидент произошел на рейсе, летевшем из Ростова в Москву, в июне 2019 года. Два брата из Москвы пронесли в самолет живую саранчу и выпустили ее в салоне. При этом они нецензурно выражались, вели себя агрессивно, оскорбляли других пассажиров и ударили стюарда. Из-за действий дебоширов рейс был задержан на 2 часа. Авиакомпания оценила убытки в 90 тысяч рублей.

Авиадебоширов сняли с рейса полицейские. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас завершилось и передано в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия дебоширы вину свою признали полностью.

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