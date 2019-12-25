Пьяная россиянка на Nissan въехала в пешеходов на тротуаре и попала на видео

Девушку лишили прав на управление автомобилем на два года.

Нетрезвая россиянка на автомобиле Nissan въехала в пешеходов на тротуаре. Инцидент произошел на пересечении Спортивной и Ипподромной улиц. В результате автомобильной аварии двое мужчин попали в больницу. На кадрах, опубликованных социальных сетях, заметно, что водитель за рулем машины разгоняется, после чего вылетает на встречную полосу движения. Далее иномарку сносит на тротуар, на котором стоят три человека. В результате транспортное средство сметает с дороги двух из них, а также припаркованный поблизости Volkswagen.

После ДТП 38-летний и 42-летний мужчины госпитализированы с различными травмами. Официальный представитель правоохранительных органов по региону Артем Коноваленко уточнил, что очевидцы рассказали о том, что водитель за рулем машины находилась в состоянии опьянения. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование. В настоящее время девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ей запрещено управлять автомобилем в течение двух лет.

Пятиклассник на велосипеде столкнулся с иномаркой в Невском районе.

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