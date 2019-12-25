Пятиклассник на велосипеде столкнулся с иномаркой в Невском районе

Мальчика госпитализировали с травмой головы.

В понедельник, 12 сентября, в Невском районе Петербург произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, который двигался по проезжей части на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.

11-летний пятиклассник выехал на Новоалександровскую улицу с дворовой территории и столкнулся с иномаркой Volvo ХС-40 под управлением 35-летней женщины.

Ребёнка госпитализировали с подозрением на перелом правой кисти и ушиб правой теменной области в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на Северном проспекте BMW при перестроении совершил столкновение с мотоциклом Suzuki.

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