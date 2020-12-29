Пьяная петербурженка с Народной улицы вызвала пожарных, потому что не могла открыть дверь

Прибывшие на место спасатели долго искали дым или огонь.

Около четырех часов утра в субботу, 23 января, петербургские пожарные получили сообщение о пожаре в доме №53 по Народной улице. Однако по прибытию на место спасатели не увидели ни дыма, ни огня. Подробности инцидента Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Пожарные обследовали 17-этажное здание, вскрыли дверь в тамбур квартиры заявителя, но и там не обнаружили признаков горения. В квартире человека, вызвавшего МЧС, однако, горел свет, но на телефонные звонки горожанин не отвечал. В конце концов из квартиры послышался женский голос, просящий о помощи, и спасатели вскрыли дверь. Следов пожара в помещении абсолютно не было, зато была сильно пьяная петербурженка. Со слов женщины, она просто не могла открыть дверь, и "сообразила" решить проблему экстремальным способом.

Грозит ли горожанке какое-либо наказание за ложный вызов, не отмечается.

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Фото: Piter.TV