Массовое столкновение автомобилей на Гражданском проспекте попало на видео

Лихач решил проскочить на запрещающий сигнал светофора, в итоге пострадали другие машины.

Piter.TV получил видео с момента столкновения легковых автомобилей на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. Машина предпочла не останавливаться перед светофором и раскидала шесть легковых автомобилей в разные стороны.

Похоже, что водитель хотел проскочить между машинами, но задел одну из них. В результате пострадали все авто. ДТП произошло в районе 6 утра. Авария заблокировала проезд других транспортным средствам. Троллейбусам было не объехать машины, из-за чего движение общественного транспорта приостановилось.

Информация о пострадавших уточняется.

Видео и фото: Piter.TV