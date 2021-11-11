Пьяная компания красноярцев напала на полицейских

Четверо нарушителей пытались избить двух сотрудников полиции.

Пьяная группа красноярцев вечером в среду напала на полицейских. По факту произошедшего Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ. Известно, что накануне группа сотрудников ДПС прибыла на участок по улице Тимошенкова из-за поступившего вызова. На жителей дома была подана жалоба о том, что к ним прибыла компания нетрезвых молодых людей, которая нарушала общественный порядок.

Жгли покрышки, перекрыли своими автомобилями проезжую часть. Не реагируя на законные требования сотрудников полиции о прекращении незаконных действий, несколько человек стали оказывать активное сопротивление. пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю

Из 15 человек сопротивление представителям закона оказали четверо граждан. При этом на вызов прибыли только двое полицейских. При попытке сотрудников закона посадить задержанных в служебный автомобиль, 34-летний житель региона стал избивать "обидчика". После этого полицейский произвел несколько выстрелов воздух. После задержания нарушителей при помощи подкрепления, одному из оперативников пришлось обращаться за медицинской помощью.

В МВД уточнили, что один из задержанных являлся водителем ВАЗ-2114. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его привлекли к административной ответственности. Также составлены протоколы за управление транспортом без водительского удостоверения, нарушение правил парковки, тонировку и распитие спиртного в общественном месте.

СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале.

Фото и видео: МВД России