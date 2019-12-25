Из-за него эпидемия достигла таких больших масштабов.

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса. Объяснением поделился директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург. Он сделал это на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, которое проходило в формате видеоконференции.

Гинцбург назвал вирус очень хитрым и добавил, что именно поэтому эпидемия достигла таких больших масштабов. По его словам, COVID-19 - самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. И его основное свойство — он постоянно обманывает иммунную систему человека, которая вырабатывает те антитела, которые не могут победить вирус.

Ранее академик рассказал Путину о сроках минимизации числа тяжело больных COVID19. Заявление сделал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, директор НИИ пульманологии, академик РАН Александр Чучалин. Он рассказал, что на снижение смертности от коронавируса и количество тяжёлых случаев может уйти от трёх до четырёх недель. По мнению академика, для этого необходимо изменить методику наблюдения за пациентами — нужно, чтобы по каждому заразившемуся решение принимал врач-эксперт. Чучалин отметил, что в условиях эпидемии экспертам отводится важная роль и они должны каждый день просматривать истории болезней.