Для этого к лечению нужно привлекать экспертов.

Академик рассказал Путину о сроках минимизации числа тяжело больных COVID19. Заявление сделал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, директор НИИ пульманологии, академик РАН Александр Чучалин. Он участвовал в совещании по эпидемиологической ситуации в стране под председательством президента.

Чучалин рассказал, что на снижение смертности от коронавируса и количество тяжёлых случаев может уйти от трёх до четырёх недель. По мнению академика, для этого необходимо изменить методику наблюдения за пациентами — нужно, чтобы по каждому заразившемуся решение принимал врач-эксперт. Чучалин отметил, что в условиях эпидемии экспертам отводится важная роль и они должны каждый день просматривать истории болезней.

Академик сказал, что если принять соответствующее решение, то смертность и количество тяжёлых случаев заболевания сократится через три-четыре недели. Также он заявил, что медиков нужно научить различать симптомы сезонной аллергии и коронавируса, так как они очень схожи.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на совещании отметил, что после спада заболеваемости отменять ограничительные меры нельзя. Также он надеется на то, что на этой неделе произойдут позитивные изменения.

И жизнь постепенно может восстанавливаться. Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава

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