Путину президент Туркменистана подарил щенка породы алабай

Путин поцеловал щенка в макушку и отпустил гулять по кабинету.

Сегодня, 11 октября, в Сочи проходила двусторонняя встреча лидеров двух государств Туркменистана и России. Гурбангулы Бердымухамедов начал встречу необычно, с поздравлений и подарков.

Президент Туркменистана поздравила президента России с недавним днем рождения: "Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ. У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая". Кличка щенка в переводе означает Верный.

В.В. Путин взял на руки щенка, показал присутствующим и прессе, поцеловал в макушку и отпустил гулять по кабинету.

Видео: YouTube/ДокСФЕРА