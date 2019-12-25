Путина попросят о помиловании Ефремова

Родственники погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова попросят президента России Владимира Путина о помиловании актёра Михаила Ефремова, которого суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы после того, как он в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и въехал в машину Захарова.
О будущей просьбе о помиловании "Комсомольской правде" рассказал адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Он называет это знаковым событием.
Ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки.
Андрей Алешкин, адвокат Михаила Ефремова
Он отметил, что у артиста есть все основания для помилования, так как он признал вину, а приговор вступил в силу.
Ранее актер Дмитрий Певцов отреагировал на приговор Ефремову.
Фото: pixabay.com
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