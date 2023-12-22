Путин: заявления Блинкена о бежавшем из России прадеде могут привести к провалу

Президент задался вопросом, считает ли госсекретарь США Киев и прилегающие территории "исконно российской территорией"

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о бежавшем из России прадеде могут привести к провалу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства прокомментировал слова Блиненка, который рассказал про своего прадеда. Путин подтвердил, что родственник американского госсекретаря родился в Полтавской губернии, а потом уехал из Киева в 1904 году. Президент задался вопросом, считает ли Блинкен Киев и прилегающие территории "исконно российской территорией" после таких слов.

Судя по всему, господин Блинкен – наш человек. Только зря делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что смысла в НАТО уже нет.

Видео: kremlin.ru