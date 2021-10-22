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Путин заявил премьеру Израиля, что у них есть много вопросов для обсуждения

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Есть и проблемные вопросы, которых немало.

Президент России Владимир Путин заявил премьеру Израиля Нафтали Беннету, что имеется много вопросов, которые они могут обсудить. Это в том числе касается борьбы с терроризмом.

Путин подчеркнул, что есть немало и проблемных вопросов.

Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что текущее состояние мира является продуктом неудачи Холодной войны. По его словам, сейчас в мире наблюдается кризис принципов существования человека на Земле.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool

Теги: владимир путин, вопросы для обсуждения между россией и израилем, проблемные вопросы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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