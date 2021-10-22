Путин заявил, что текущее состояние мира является продуктом неудачи Холодной войны

Глава государства считает, что люди в эпоху перемен и кризиса должны противостоять опасностям, но не упускать и возможности этого периода.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что текущее состояние мира является продуктом неудачи Холодной войны. По его словам, сейчас в мире наблюдается кризис принципов существования человека на Земле.

Тем более что кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать. Владимир Путин, президент России

Глава государства подчеркнул, что человечество должно противостоять опасностям в эпоху перемен и кризиса, но при этом нельзя упускать и возможности данного периода.

Владимир Путин также сказал на пленарной сессии, что в декабре будет заполнена газом вторая нитка "Северного потока – 2".

Видео: YouTube / Valdai Club