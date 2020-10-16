Путин заявил об угрозе оставить весь мир без договора по СНВ

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности заявил об угрозе оставить весь мир без договора по СНВ.
Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что ситуация сложилась бы плохо, если бы в обмен соглашения по стратегическим наступательным вооружениям не появилось бы другого основополагающего документа.
При этом, подчеркнул глава государства, у России есть новейшие типы оружия, которых нет у других стран — в том числе у США. При этом Москва не отказывается от диалога по этому вопросу.
Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год — для того, чтобы обсудить все параметры документа и предложения. Проработать это предложение он поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Ранее Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе.
Фото: pixabay.com
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