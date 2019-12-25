Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе

Сам музыкант предпочел бы получить звание заслуженного артиста России.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором объявил благодарность людям за значимый вклад в развитие страны в различных сферах. Документ опубликован на сайте правовых актов.

В числе деятелей культуры, которым объявлена благодарность, оказался известный российский музыкант Юрий Лоза. Его отметили "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Юрий Лоза поблагодарил президента за объявленную ему благодарность. Однако в разговоре с РИА Новостями музыкант отметил, что логичнее было бы дать ему звание заслуженного артиста, на которое он был выдвинут еще год назад.

Ранее Лоза обвинил Первый канал в нарушении авторских прав на песню "Плот".

Фото: ВКонтакте / Юрий Лоза