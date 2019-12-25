Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором объявил благодарность людям за значимый вклад в развитие страны в различных сферах. Документ опубликован на сайте правовых актов.
В числе деятелей культуры, которым объявлена благодарность, оказался известный российский музыкант Юрий Лоза. Его отметили "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Юрий Лоза поблагодарил президента за объявленную ему благодарность. Однако в разговоре с РИА Новостями музыкант отметил, что логичнее было бы дать ему звание заслуженного артиста, на которое он был выдвинут еще год назад.
Ранее Лоза обвинил Первый канал в нарушении авторских прав на песню "Плот".
Фото: ВКонтакте / Юрий Лоза
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