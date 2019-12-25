Лоза подаст в суд на Первый канал за нарушение авторских прав

Участница шоу "Голос" Алина Виардо исполнила кавер-версию его хита "Плот" без разрешения.

Музыкант Юрий Лоза намерен обратиться в суд с иском на Первый канал за нарушение авторских прав. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Лозы, участница шоу "Голос" Алина Виардо исполнила кавер-версию его хита "Плот". Являясь автором песни и владельцем прав на нее, музыкант не давал разрешения на ее переработку и исполнение ни Первому каналу, ни певице.

В настоящий момент адвокаты Юрия Лозы готовят исковое заявление. Сумма иска пока не определена. Первый канал пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

Ранее Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым.

Фото: ВКонтакте / Юрий Лоза