По словам главы государства, саммит БРИКС стал кульминацией российского председательства в объединении.

Президент РФ Владимир Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам XVI саммита организации.

По словам главы государства, саммит стал кульминацией российского председательства в объединении. Он подчеркнул, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя в БРИКС ответственно. Также Путин отметил, что работа прошла в обновленном, расширенном составе.

Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал реформировать институты развития ООН.

Видео: kremlin.ru