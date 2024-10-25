Президент РФ Владимир Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам XVI саммита организации.
По словам главы государства, саммит стал кульминацией российского председательства в объединении. Он подчеркнул, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя в БРИКС ответственно. Также Путин отметил, что работа прошла в обновленном, расширенном составе.
Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин призвал реформировать институты развития ООН.
Видео: kremlin.ru
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